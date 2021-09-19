Барнаул, 19 сентября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. В Алтайском крае 19 сентября по состоянию на 10:00 местного времени в выборах депутатов Государственной Думы и депутатов Алтайского краевого законодательного собрания приняли участие 426 454 избирателя.

Samgtu.ru Выборы

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Таким образом, явка составила 23,92%.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября, по итогам второго дня голосования, на избирательные участки пришли 383 520 жителей Алтайского края (21,53%).

Читайте также: В Алтайском крае проголосовали уже более 20% избирателей