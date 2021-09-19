Псков, , 10:53 — REGNUM По данным на 10 часов утра 19 сентября — в заключительный день трехдневного голосования — явка избирателей Псковской области на выборах Госдумы России VIII созыва составляет 28,90% от общего числа избирателей, внесенных в списки для голосования. Об этом сообщили в областном избиркоме.

Выборы в Псковской области Pskov.ru

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На выборах депутатов Псковского областного Собрания депутатов VII созыва явка на 10 часов 19 сентября составила 28,03%. На выборах главы Куньинского района Псковской области явка на тот же час составила 42,91% избирателей, на выборах главы Новосокольнического района — 31,16% избирателей.

В Псковской области 17−19 сентября 2021 года проходят выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва, выборы депутатов Псковского областного Собрания депутатов VII созыва, а также выборы местных советов в пяти муниципальных образованиях. В двух районах выбирают глав районов.

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