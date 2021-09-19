Кострома, 19 сентября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Явка на голосовании по выборам депутатов Госдумы в Костромской области на 10.00 19 сентября составила 23,76%. Об этом сообщает избирательная комиссия региона. Проголосовали 110 552 человека.

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Наибольшую активность проявляют жители Вохомского, Шарьинского и Буйского районов. Здесь на участки пришли более 33% избирателей. Наименьший интерес к выборам демонстрируют жители города Шарья с показателем явки в 20,36%

В общей сложности в Костромской области проходит 91 избирательная кампания. Костромичи выбирают депутатов Госдумы, голосуют на довыборах в облдуму и на ряде муниципальных выборов. На территории региона работают 552 избирательных участка, голосование завершится в 20.00 19 сентября. Общее количество избирателей в регионе — 512 529 человек