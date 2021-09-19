Хабаровск, , 13:01 — REGNUM В Хабаровском крае одними из последних на Дальнем Востоке в 20:00 по местному времени (13:00 по мск) 19 сентября закрылись все 775 избирательных участков в регионе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы R-19.ru

Жители края в течении трёх дней с 17 по 19 сентября выбирали не только депутатов в Государственную думу, но ещё и участвовали в досрочных выборах губернатора Хабаровского края.

Отметим, что явка в крае достаточно низкая, как и в соседнем Приморском крае.

Комиссии после 20:00 приступили к подсчету голосов и поведению итогов выборов.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в 18:00 по местному времени (09:00 мск) в основной день голосования на выборах депутатов Государственной думы РФ 19 сентября явка избирателей составила 38,72%.