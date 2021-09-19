Москва, 19 сентября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Выборы в Республике Дагестан проходят в штатном режиме. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 19 сентября заявили представители избирательной комиссии Республики Дагестан.

ИА REGNUM Выборы

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«В республике Дагестан 1 млн 698 тысяч избирателей. Организуют выборы порядка 13 тыс. членов избирательных комиссий. В течение прошедших двух дней выборы проходили спокойно. Явка на конец вчерашнего дня составила 50%. Все требования и Центризбиркома и Роспотребнадзора соблюдены и выборы проходят в штатном режиме», — сказал представитель комиссии.

Напомним, что с 17 по 19 сентября 2021 жители РФ избирают депутатов Госдумы VIII созыва.