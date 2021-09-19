Челябинск, 19 сентября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В Челябинской области к 12:00 19 сентября свои голоса отдали уже 32,43% избирателей. Об этом сообщает облизбирком.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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К 10: 00 ведомство сообщало о 28,67% проголосовавших. Таким образом, рост составил почти четыре процента.

Как сообщало ИА REGNUM. челябинцы выбирают с 17 по 19 сентября вместе со всей страной депутатов Госдумы.