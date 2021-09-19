Волгоград, 19 сентября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Жалобу на избиение члена УИК с правом совещательного голоса Кировского района Волгограда подал в избирком уполномоченный представитель волгоградского регионального отделения одной из политических партий. Заявление об угрозах применения физической силы передали в полицию.

Kurgan.izbirkom.ru Выборы

Со слов представителя, член УИК заметил, что на двух участках проголосовали одни и те же избиратели. После этого к нему подошли двое мужчин и ударили по туловищу, пригрозив продолжением, если он и дальше будет выявлять подобные факты. Член УИК написал заявление в полицию, а представитель партии жалобу в региональный избирком.

«Заявление о факте угроз направлено в полицию. А вот заявления в участковые избирательные комиссии №528 и №529 о предполагаемом нарушении при проведении голосования избирателем были отозваны самими членами комиссии. По их словам, они ошиблись и указанные ими сведения являются недостоверными», — цитируют облизбирком «Новости Волгограда».

В Волгоградской области проходят парламентские выборы, а также избираются 27 глав муниципалитетов и депутаты шести местных органов самоуправления.