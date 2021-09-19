Бостон, США, 19 сентября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей в женском одиночном разряде на турнире серии «Челленджер», который проходит в американском Норвуде (штат Массачусетс). Об этом 19 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

David W. Carmichael Александра Трусова

После исполнения короткой и произвольной программ спортсменка из России набрала 216,80 балла, что стало победным результатом.

Второй стала Пак Ен Чона из Южной Кореи, которая набрала 212,40 балла. Третье место у представительницы США Габриэллы Иццо — 182,76 балла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский дуэт фигуристов Диана Дэвис и Глеб Смолкинзанял второе место в танцах на льду на турнире серии «Челленджер» в США.