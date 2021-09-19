Киев, , 10:42 — REGNUM Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов считает ситуация, при которой его страна вынуждена покупать у России газ по рыночной цене — это следствие вопиющего непрофессионализма украинской власти и заявлений президента Владимира Зеленского, о том, что «российский газ — самый грязный газ в мире».

Газ Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас у нас могло быть все нормально, если бы не допущенные грубейшие ошибки в газовой политике, потому что Зеленский продолжил это. Помните его заявление, что «мы не можем покупать российский газ, потому что он самый вонючий в мире?» — сказал Суслов в эфире телеканала «Первый независимый».

Напомним, что в конце августа 2021 года президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Гренхольм заявил, что российский газ якобы является «самым грязным в мире» из-за выбросов метана в процессе добычи, а также из-за коррупции и шантажа, который исходит от Москвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после 2014 года Украина отказалась от прямых закупок газа у России, но при этом продолжает покупать российский же газ, но по гораздо большей цене у евросоюзных перекупщиков.