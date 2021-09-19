Красноярск, , 10:41 — REGNUM В Красноярском крае явка 19 сентября на 12:00 превысила 27%. Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, ссылаясь на данные избиркома, в регионе проголосовали уже 566 097 избирателей.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Что касается выборов в Госдуму, наиболее активно в крае голосует Енисейский округ (33,5%).

В Северо-Енисейском районе явка составила 65,8%. В Красноярске наименее активно голосуют в Советском и Ленинском районах (более 17%). Явка в Железнодорожном районе — более 26%.

Как сообщало ИА REGNUM, 17, 18 и 19 сентября в Красноярском крае выбирают депутатов Госдумы и регионального Заксобрания. В крае организовано более 2,1 тыс. избирательных участков. Работают около 5 тысяч наблюдателей.

Всего в регионе зарегистрировано более 2 млн избирателей.

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