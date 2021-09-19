Екатеринбург, 19 сентября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В Свердловской области пожилые избиратели разобрали подарочные карты, которые выдавали на избирательных участках. Местами их уже не осталось, сообщает Свердловский областной благотворительный фонд.

Наталья Диева Пенсионер

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Всего на участки было передано 700 тыс. карт номиналом каждая 150 рублей. Ажиотаж превзошёл ожидания организаторов. Основную часть карт разобрали уже 17 сентября и утром 18-го.

«У членов избирательных комиссий сегодня будет листовка о том, что акция с 19 сентября завершается», — отметили в фонде. Как сообщало ИА REGNUM, акция была приурочена ко Дню пенсионера в Свердловской области. Отоварить карты можно было в одной из федеральных торговых сетей.