Самара, 19 сентября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Менее 1% вакцинированных от COVID-19 болеют в Самарской области. Об этом 18 сентября сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян на своей странице в социальной сети.

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«Мы — медработники, всегда работаем в экстренном режиме. В период пандемии он стал из экстренного — экстремальным», — сообщил министр, отметив, что сейчас в регионе фиксируется снижение темпов вакцинации.

«Болеют менее 1% вакцинированных. Мы ежедневно сверяем эту статистику. Привитые болеют сравнительно легче, чем те, кто не привились», — заявил он, отметив, что в инфекционных госпиталях лечатся в большинстве своём не привитые граждане.

«Из 100 госпитализированных — 96 не сделали прививки», — сообщил Бенян. Он попросил медиков региона разъяснять жителям важность вакцинации от COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 18 сентября в регионе за сутки выявили 488 носителей коронавируса.