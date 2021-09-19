Пермь, , 10:40 — REGNUM В Пермском крае по стоянию на 10:00 по местному времени (08:00 мск) 19 сентября явка избирателей на выборах составила 24,57%. Проголосовали 487 486 человек. Об этом сообщает крайизбирком.

Выборы Наталья Хомутова ©

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Активностью отличаются электорат в Бардымском муниципальном округе, Большесосновском муниципальном округе и Березовского муниципальном округе (45,08%, 40,70%, 37% соответственно). Самая низкая явка зафиксирована в Краснокамском городском округе (21,93%), в Перми (20,11%) и Александровском муниципальном округе (19,93%).

В Перми по состоянию на 10:00 проголосовало 20,11% избирателей (155 573 человек).

Напомним, в Прикамье на выборах депутатов разных уровней третий день работает 1758 избирательных участков.

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