Москва, 19 сентября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В Чечне выборы проходят в «очень хорошей» обстановке. Об этом как передает корреспондент ИА REGNUM, сообщили 19 сентября представители избирательной комиссии Чечни.

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«Обстановка очень хорошая. Республика славится высокой явкой. По окончания второго дня голосования мы лидируем по явке избирателей. Особых жалоб не поступало», — заявили представители избирательной комиссии.

Напомним, что с 17 по 19 сентября 2021 жители РФ избирают депутатов Госдумы VIII созыва.