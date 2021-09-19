Владивосток, , 13:01 — REGNUM В Приморье завершилось трёхдневное голосование по выборам депутатов Госдумы и Законодательного собрания края — в 20:00 по местному времени (13:00 мск) закрылись все избирательные участки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы Yarregion.ru

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Закрылись более 1300 стационарных избирательных участков. Комиссии приступили к подсчету голосов и подведению итогов выборов.

На выборах депутатов Госдумы в 2016 году явка в Приморском крае на 18:00 18 сентября была 32,53%, а на голосовании по поправкам в Конституцию РФ 1 июля 2020 года — 59,22%.

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