Черкесск, , 10:37 — REGNUM В Карачаево-Черкесии 19 сентября стартовал завершающий день выборов депутатов в Государственную думу РФ восьмого созыва, а также представителей органов местного самоуправления в населенных пунктах четырех районов.

Центральная площадь Карачаево-Черкесии Ольга Заузанова © ИА REGNUM

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В течение 17 и 18 сентября явка на избирательные участки в регионе составила 63,65%. На избирательные участки пришли 190 786 избирателей.

Общая численность жителей республики, наделенных избирательным правом, составляет 301 037 человек. Для голосования открыты 249 избирательных участков, а также шесть временных — в ковидных госпиталях и на курорте Архыз.

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