Горно-Алтайск, 19 сентября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. В Республике Алтай за последние сутки выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске, где диагноз подтвердился у 15 жителей. Также новые носители выявлены в Майминском, Усть-Канском, Турочакском и других районах.

«За весь период в Республике Алтай лабораторно подтверждено 21 256 случаев заболевания: 6634 — в городе Горно-Алтайске, 3108 — в Майминском районе, 3028 — в Кош-Агачском районе», — добавили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 23 пациента, а всего по состоянию на 19 сентября коронавирус побороли более 20,2 тыс. человек.