Ижевск, , 10:32 — REGNUM По состоянию на 10:00 по местному времени 19 сентября явка на избирательные участки в Удмуртии составила 30,37%. Об этом сообщил глава ЦИК республики Вениамин Соломенников.

Избирательный участок в Удмуртии Vk.com/cik_udm

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По-прежнему, по уровню активности избирателей лидирует Селтинский район — здесь проголосовали уже 56,93% от общего числа внесенных в списки избирателей. В Алнашском районе на участки пришли 51,07% граждан, в Шарканском — 50,51%.

В Ижевске показатель явки составляет от 20,19% в Ленинском районе до 25,2% — в Октябрьском. В Глазове проголосовали 27,9% избирателей, сообщает «Коммерсантъ — Ижевск», в Можге — 27,41%, в Сарапуле — 26,53%.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение трёх дней с 17 по 19 сентября в Удмуртии выбирают депутатов Государственной думы VIII созыва, а также депутатов представительных органов муниципальных округов первого созыва.

Голосование завершится в 20:00 по местному времени 19 сентября.