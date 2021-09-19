Иваново, 19 сентября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский проголосовал на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской федерации VIII созыва утром 19 сентября, сообщили в пресс-службе облправительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Губернатор с супругой проголосовали на избирательном участке №103 в средней школе №14 в микрорайоне Авдотьино.

Голосование на выборах депутатов Государственной думы проходит три дня, 17−19 сентября. На территории Ивановской области образованы два одномандатных округа — №91 Ивановский и №92 Кинешемский, по одномандатным округам в выборах участвуют 19 кандидатов.

В первые два дня голосования в Ивановской области участие в выборах приняли чуть более 22% избирателей. Работа избирательных участков завершится 19 сентября в 20:00.