Париж, 19 сентября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Появившиеся в СМИ сообщения о зарплате аргентинского нападающего футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси прокомментировали в парижской команде, передает 19 сентября французское издание L’Equipe.

Fifa.com Лионель Месси

«Эти данные очень далеки от реальности. Есть положения о конфиденциальности, но я могу сказать, что опубликованная сумма — неправда», — заявил спортивный директор ПСЖ Леонардо.

При этом накануне также в издании L’Equipe появились сообщения о том, что 34-летний футболист будет получать в своей новой команде €30 млн в первый год и на €10 млн больше в качестве бонуса за лояльность во второй и третий год, в случае того, если он не уйдет из клуба.

Отметим, 10 августа Лионель Месси, ранее всю свою карьеру выступавший в составе команда «Барселона», пописал контракт с «ПСЖ» на два года с опцией продления соглашения еще на один сезон.