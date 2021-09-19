Петропавловск-Камчатский, 19 сентября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. На Камчатке в 18:00 по местному времени (09:00 мск) в основной день голосования на выборах депутатов Государственной думы РФ 19 сентября явка избирателей составила 38,72%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные ЦИК РФ.

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За два часа до закрытия избирательных участков в крае проголосовали 90 643 человека.

В сравнении с голосованием по поправкам в Конституцию РФ явка на Камчатке несколько ниже. Так 1 июля 2020 года в 18:00 в голосовании приняли участие 40,07%. На выборах депутатов Госдумы РФ в 2016 году явка избирателей к этому времени составила 34,42%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии свой выбор уже сделали почти 275 тысяч избирателей. Явка на 15:00 местного времени (09.00 мск) составила 41,51%.