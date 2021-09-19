Кош-Агачский район, Алтай, 19 сентября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. На третий день голосования в Республике Алтай к 12 часам по местному времени явка достигла 33,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной избирательной комиссии.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Горный Алтай

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Лидером по активности избирателей остаётся Кош-Агачский район, где явка составила 43,7%. Наихудшие в регионе показатели продолжает демонстрировать Чемальский район, где проголосовали 27,5% жителей с правом голоса.

Напомним, по данным республиканского избиркома, численность избирателей в регионе составляет около 162,2 тыс. человек.