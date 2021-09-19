Нальчик, 19 сентября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии начался заключительный день выборов депутатов в Государственную думу РФ восьмого созыва, а также представителей органов местного самоуправления в Нальчике, Баксане, Прохладном и еще более 100 населенных пунктов.

Все на выборы!

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

По итогам двух предыдущих дней выборов явка на избирательные участки составила 66,7%. На избирательные участки пришел, чтобы исполнить свой гражданский долг, 359 621 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября вместе со своей семьей проголосовал на избирательном участке №123 в гимназии №1 города Нальчика глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Читайте также: Глава Кабардино-Балкарии проголосовал на выборах в Госдуму