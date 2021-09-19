Абакан, , 10:27 — REGNUM Явка на выборах в Хакасии 19 сентября на 12:00 составила 24,17%. Об этом ИА REGNUM сообщили в ресизбиркоме.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Уточняется, что в голосовании приняли участие 95 246 избирателей республики.

В столице Хакасии — Абакане — явка на 12:00 составила 21,72%.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Хакасии 17−19 сентября выбирают депутатов Госдумы РФ. Также в регионе проводятся ещё 27 кампаний местного уровня. Явка на 10:00 — 19,37%.

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