Владивосток, , 10:34 — REGNUM В Артёме Приморья в списках избирателей оказался умерший человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 сентября в правительстве региона.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В соцсетях появилось видео, где женщина сообщила о том, что в списке избирателей на участке №301 она увидела умершего родственника. По её словам, члены участковой избирательной комиссии отказались вычеркивать его данные.

На ситуацию оперативно отреагировала территориальная комиссия и пояснила, что женщина не предоставила на участке свидетельство о смерти, поэтому члены УИК не имели права его исключить.

«ТИК Артема оперативно запросила данные в миграционной службе для подтверждения информации. Удостоверившись в данном факте, комиссия направила соответствующие бумаги в УИК №301 и гражданин был незамедлительно удален из списков голосующих», — пояснили в правительстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России на выборах депутатов Госдумы VIII созыва для того, чтобы добраться до избирателей, которые находились в отдаленных или труднодоступных местах использовали вертолеты, катера и даже дрезины.