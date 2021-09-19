Ханты-Мансийск, 19 сентября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В Югре 19 сентября к 10:00 по местному времени (8:00 мск) в выборах приняли участие 377 963 человек, или 32,67% от общего числа избирателей в регионе. Об этом сообщил председатель избиркома ХМАО Денис Корнеев.

Пресс-служба избиркома ХМАО Председатель избиркома ХМАО Денис Корнеев

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Лидером по явке остаётся Нефтеюганский район, где проголосовали 65,02% от общего числа избирателей. Самую низкую явку показывает Сургут — 21,73%.

«Вечером после закрытия избирательных участков УИК предстоит провести много процедур по подсчету голосов избирателей. Напомню, у нас в среднем 6−8 видов бюллетеней на каждом участке. Каждый бюллетень должен пройти свою процедуру подсчёта, и это занимает длительное время. Членам комиссий предстоит считать в 6−8 раз больше и дольше», — отметил председатель избиркома ХМАО.

Напомним, сегодня последний день, когда жители Югры могут выбраь народный представителей в Госдуму РФ, Тюменскую областную думу и думу ХМАО.