Москва, 19 сентября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пожелал удачи и вдохновения участникам и гостям стартовавшего в Сочи фестиваля «Кинотавр». Поздравительная телеграмма опубликована на сайте президента России.

Пресс-служба кинофестиваля «Кинотавр» Российский кинофестиваль «Кинотавр»

Путин отметил, что «Кинотавр» по праву входит в число крупнейших российских кинофестивалей. Эти показы объединяют членов профессионального сообщества, а также привлекают внимание широкой публики.

«Уверен, что нынешний «Кинотавр» продолжит лучшие культурные традиции нашей страны, преподнесёт немало приятных сюрпризов зрителям, подвигнет участников на новые идеи и замыслы, раскроет молодые таланты», — подчеркнул глава государства.

Торжественная церемония открытия фестиваля «Кинотавр» состоялась вечером 18 сентября в Зимнем театре в Сочи. В основную конкурсную программу фестиваля вошло 15 фильмов. Показ продлится до 25 сентября.