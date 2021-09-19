Севастополь, 19 сентября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Более 81% избирателей Севастополя, зарегистрировавшихся для электронного голосования, приняли участие в выборах на 10:00 19 сентября, таковы данные портала дистанционного электронного голосования.

Дарья Антонова ИА REGNUM На выборы

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Всего для участия в электронном голосовании зарегистрировались 20 772 севастопольца. Получили бюллетени более 17 тыс. человек (82,04%), принято 16 848 (81,11%) по федеральному округу и 16 865 (81,19%) по одномандатному.

В Севастополе на выборах депутатов Государственной думы в сентябре 2021 года впервые стало доступно дистанционное электронное голосование. Всего в городе действует 180 избирательных участков, в списках избирателей — 326,8 тыс. севастопольцев.