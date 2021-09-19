Москва, 19 сентября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. К началу последнего дня выборов 1,7 млн москвичей проголосовали онлайн. По данным Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, на утро 19 сентября число жителей российской столицы, принявших участие в парламентских выборах с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), составило уже 1,7 млн человек. Трехдневное голосование завершится в 20:00 для тех, кто придет на избирательные участки, и в 19:59 для тех, кто решил сделать свой выбор по интернету.

Валерия Хамраева ИА REGNUM Голосование

Накануне общественный штаб посетили иностранные наблюдатели. По их оценкам, удаленное голосование в Москве реализовано на высоком уровне и вполне удобно для его участников. Кроме москвичей, проголосовать дистанционного на этих выборах имеют возможность жители Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областей и города Севастополь.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов по итогам первых двух дней сообщил об отсутствии жалоб избирателей или наблюдателей на работу системы электронного голосования.

«У нас практически нет жалоб на электронное голосование. У нас есть один факт, что человек, записанный на электронное голосование получил бумажный бюллетень и проголосовали на участке. Он оставил расписку, что не будет голосовать электронно», — рассказал Венедиктов в вечером 18 сентября.