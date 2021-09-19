Москва, 19 сентября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Вбросы бюллетеней в том числе под камеры для аннулирования результатов голосования могут представлять реальную угрозу для кандидатов и партий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Дарья Драй ИА REGNUM Опущенный бюллетень

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

«Нам уже поступают сигналы о таких технологиях. В отличие от обычных вбросов «спойлеры» нацелены на то, чтобы не усилить своего кандидата или партию, а ослабить конкурента… Если в урну для голосования незаконно кинуть несколько бюллетеней и сделать это так, чтобы это заметили, то можно добиться аннулирования всех бюллетеней в урне. А их могут быть сотни и тысячи», — указал парламентарий.

При этом, отметил депутат, «для маскировки» вброс может быть в пользу оппозиционного кандидата или партии, а истинные интересанты этой махинации будут как бы ни при чем.

Читайте также:Зюганов рассказал о нарушениях в ходе выборов