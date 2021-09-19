Челябинск, 19 сентября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В Челябинской области 18 сентября выявили 365 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе обнаружили 93 441 случай заражения. Выздоровели и поэтому выписаны 79 850 пациентов.

Число больных COVID-19 продолжает расти и уже достигло 9136 человек. Скончался за сутки от ковида 21 пациент.