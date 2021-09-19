Ставрополь, 19 сентября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В Ставропольском крае стартовал третий, завершающий день выборов депутатов в Государственную думу восьмого созыва и парламент региона, а также представителей органов местного самоуправления в крупных городах края, в том числе в Ставрополе, Невинномысске, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске и еще ряде населенных пунктов.

Алексей Колчин ИА REGNUM На выборах

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По итогам двух предыдущих дней явка на избирательные участки составила 41,89%. Всего приняли участие в голосовании 792 408 человек. Наиболее активными оказались избиратели Александровского округа.

С 08:00 19 сентября на Ставрополье открылись все 1284 избирательных участка, в том числе 1259 — постоянных и 25 — временных. Численность избирателей на 1 июля в регионе составляла 1 889 444 человека.