Улан-Удэ, 19 сентября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. В Бурятии число жертв COVID-19 за весь период пандемии достигло 1813. За минувшие сутки зарегистрирован новый летальный случай среди пациентов с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В стационарах республики к настоящему времени лечатся 386 пациентов, у 321 из которых развилась внебольничная пневмония. В реанимации находятся 42 тяжёлых больных, 24 подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении остаются 977 человек.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 470 коек: занято — 386, свободно — 84 койки. Занятость коечного фонда составляет 82,1%», — отметили в оперштабе.