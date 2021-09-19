Лас-Вегас, США, 19 сентября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Американский боец смешанного стиля (ММА) Энтони Смит победил досрочно своего соотечественника Райана Спэнна на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Vegas 37, который проходил в Лас-Вегасе. Об этом 19 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Andreas Arcabic UFC

На четвертой минуте первого раунда Смит провел своему оппоненту удачный удушающий прием, чем вынудил его капитулировать.

Отметим, эта победа стала 25-й (33 — досрочно) в активе 33-летнего Энтони Смита при 16 поражениях. Для 30-летнего Райана Спэнна это поражение стало седьмым при 19 (16 — досрочно) победах.