Самара, , 10:23 — REGNUM Поток обращений граждан на горячую линию по выборам оценивают, как средний в Самарской области. Об этом 19 сентября сообщил заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, член штаба общественного наблюдения за выборами Павел Покровский.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Второй день моего дежурства показал, что у нас активность не снижается, причем люди достаточно равномерно идут в течение дня, что тоже очень хороший показатель», — приводит пресс-служба администрации Тольятти слова Покровского.

Он также отметил, что «поток обращений граждан на горячую линию по выборам можно оценивать, как средний».

«Люди проявляют очень серьезную бдительность, и в этом, конечно, и есть специфика этой избирательной кампании. Во-первых, мы поняли четко, что трехдневный режим голосования — это очень удобно. И второе — мы поняли, что у нас люди очень щепетильно относятся к соблюдению своих гражданских прав. Сейчас уже жителями Самарской области манипулировать в принципе невозможно, потому что они сразу активно заявляют свой ответ», — подчеркнул член штаба общественного наблюдения за выборами. Сообщается, что все обращения граждан в регионе оперативно отрабатываются. При этом очень часто в результате выясняется, что нарушения либо отсутствуют, либо являются несерьезными, сообщает пресс-служба.