Новосибирск, 19 сентября 2021, 10:14 — REGNUM Председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо открыла информационный центр избиркома. Он будет работать до трех часов ночи, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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«Представители СМИ, работая в центре, могут в оперативном режиме следить за явкой избирателей по районам города и области, а также за введёнными протоколами избирательных комиссий после закрытия избирательных участков», — уточнили в избирательной комиссии.
Ранее ИА REGNUM сообщило, что явка в Новосибирской области на 12:00 (время местное) сегодня, 19 сентября, составила 23,86%.
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