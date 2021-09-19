Новосибирск, 19 сентября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо открыла информационный центр избиркома. Он будет работать до трех часов ночи, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Izbirkom54.nso.ru Председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо открыла информационный центр

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«Представители СМИ, работая в центре, могут в оперативном режиме следить за явкой избирателей по районам города и области, а также за введёнными протоколами избирательных комиссий после закрытия избирательных участков», — уточнили в избирательной комиссии.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что явка в Новосибирской области на 12:00 (время местное) сегодня, 19 сентября, составила 23,86%.