Москва, , 10:13 — REGNUM В России на выборах депутатов Госдумы VIII созыва для того, чтобы добраться на избирателей, которые находились в отдаленных или труднодоступных местах использовали вертолеты, катера и даже дрезины. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 19 сентября заявил член ЦИК РФ Александр Курдюмов.

Выборы ИА REGNUM

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По его словам, в России с 29 августа по 16 сентября проводилось досрочное голосование в труднодоступных или отдаленных местностях. В этом голосовании как заявил Курдюмов приняли участие 192 тысячи 928 избирателей .

«Для того, чтобы добраться до таких избирателей используются вертолеты, лодки, катера. В ряде случаев приходилось добираться на дрезинах и лошадях», — рассказал Курдюмов.

Напомним, что с 17 по 19 сентября 2021 жители РФ избирают депутатов Госдумы VIII созыва.