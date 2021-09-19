Якутск, , 14:01 — REGNUM Трёхдневное голосование завершилось в Якутии в 20:00 по местному времени (14:00 мск) 19 сентября. В республике закрылись все 816 избирательных участков, сообщает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

В республике с 17 по 19 сентября выбирали депутатов Госдумы РФ, глав Булунского и Жиганского районов, а также состав собрания депутатов Абыйского, Жиганского, Нижнеколымского и Среднеколымского районов. В 13 сёлах шло голосование за местных народных избранников, жители ещё 36 поселений выбирали глав. В том числе завершились выборы руководителей райцентров — посёлков Тикси, Белая Гора, Сангар и Черский.

Явка на этих выборах была на несколько процентов ниже, чем во время трёхдневного голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии к 15:00 по местному времени (09:00 мск) свой выбор уже сделали почти 275 тысяч избирателей. Явка на это время составила 41,51%.