Миронов: Набиуллина советует при отсутствии денег открывать вклады
Москва, 19 сентября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. В Госдуме заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной об условиях снижения ключевой ставки назвали циничными, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.
«Заявления Эльвиры Набиуллиной об условиях снижения ключевой ставки являются циничными, оскорбительными и провокационными для миллионов россиян, которые оказались в состоянии перманентной бедности из-за политики Центробанка», — заявил лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.
Набиуллина заявила, что регулятор готов снизить ключевую ставку и изменить свою денежно-кредитную политику при снижении инфляционных ожиданий и повышении склонности людей к сбережениям.
То есть, когда рак на горе свистнет, сделал вывод Миронов.
«Ведь именно повышение ставки вызывает рост цен и порождает инфляционные ожидания граждан. Подобное заявление трудно расценить иначе как откровенное издевательство над людьми. Видите ли, они почему-то не спешат последние гроши нести в банк и обращают внимание на такой «пустяк» как инфляция», — возмущен парламентарий. — «Мысль Эльвиры Сахипзадовны движется в том же русле: нет денег, пусть открывают вклады».