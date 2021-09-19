Москва, 19 сентября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. В Госдуме заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной об условиях снижения ключевой ставки назвали циничными, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Заявления Эльвиры Набиуллиной об условиях снижения ключевой ставки являются циничными, оскорбительными и провокационными для миллионов россиян, которые оказались в состоянии перманентной бедности из-за политики Центробанка», — заявил лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.

Набиуллина заявила, что регулятор готов снизить ключевую ставку и изменить свою денежно-кредитную политику при снижении инфляционных ожиданий и повышении склонности людей к сбережениям.

То есть, когда рак на горе свистнет, сделал вывод Миронов.

«Ведь именно повышение ставки вызывает рост цен и порождает инфляционные ожидания граждан. Подобное заявление трудно расценить иначе как откровенное издевательство над людьми. Видите ли, они почему-то не спешат последние гроши нести в банк и обращают внимание на такой «пустяк» как инфляция», — возмущен парламентарий. — «Мысль Эльвиры Сахипзадовны движется в том же русле: нет денег, пусть открывают вклады».