Курган, , 10:11 — REGNUM В Курганской области по состоянию на 10:00 часов по местному времени (8:00 мск) 19 сентября проголосовали 224 690 избирателей. Явка составила 33,7% от общего числа избирателей, сообщил председатель избиркома Зауралья Валерий Самокрутов.

Валерий Самокрутов привился от гриппа прямо на избирательном участке Пресс-служба избиркома Курганской области

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Также председатель облизбиркома проголосовал на одном из избирательных участков областного центра и сделал прививку от гриппа.

«Сегодня — единый день голосования, традиционный. Мне было приятно проголосовать именно 19 сентября. Избирательные участки будут работать сегодня до 20:00 часов, у избирателей еще достаточно времени, чтобы прийти и реализовать вое волеизъявление», — отметил Валерий Самокрутов.

Напомним, 19 сентября курганцы выбирают депутатов Госдумы РФ восьмого созыва.