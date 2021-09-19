Йошкар-Ола, , 10:11 — REGNUM Центр общественного наблюдения на выборах в Марий Эл с 17 сентября работает на площадке «Ледового дворца» в круглосуточном режиме. Об этом сообщает Общественная палата республики.

Избирательный участок в Марий Эл Официальный аккаунт ЦИК Марий Эл Вконтакте

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На большом экране, установленном в Центре, круглосуточно транслируется видеозапись с камер видеонаблюдения, которые установлены на 246 избирательных участках. Таким образом, видеокамерами оборудована почти половина из 521 избирательного участка в регионе.

Принимать участие в работе Центра может любой желающий по предварительной записи. Заявку необходимо заполнить накануне того дня, когда планируется посещение Центра наблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Марий Эл проходят в штатном режиме, серьезных нарушений выборного законодательства не регистрируется. В течение двух дней на избирательные участки пришли 125 692 жителя республики, что составляет 27,25% от общего числа внесенных в списки избирателей.

Избирательные участки будут работать до 20:00 мск 19 сентября.