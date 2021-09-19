Омск, 19 сентября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В Омской области явка на выборах 19 сентября на 12:00 составила 28,81%. Об этом сообщил секретарь областного избиркома Александр Христолюбов.

Georg Pik Выборы

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По данным облизбиркома, явка в Омске — 23,95%, в районах Омской области — 36,01%,

В Омске активнее всего голосуют в Октябрьском округе (24,82%). Самая низкая явка — в Кировском округе (22,47%).

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе 17−19 сентября проходят выборы в Госдуму РФ и в областное Законодательное собрание. Явка на 10:00 — 23,93%.