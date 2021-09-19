Ростов-на-Дону, 19 сентября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Гандбольный клуб «Ростов-Дон» на выезде в Румынии обыграл «Бухарест». Второй матч предварительного этапа Лиги чемпионов 2021/2022 завершился со счётом 27:30 в пользу гостей площадки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды.

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«Мы ожидали очень сложный матч, он таким и оказался. <…> Я очень доволен первыми 45 минутами нашей игры: у нас всё складывалось так, как задумали. Но в течение последующих 15 минут нам приходилось оглядываться по сторонам», — прокомментировал наставник «Ростов-Дона» Пер Юханссон.

Ранее «Ростов-Дон» одержал победу над французским «Брестом» в первом матче Лиги чемпионов сезона 2021/2022 со счётом 26:24.