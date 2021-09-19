Петропавловск-Камчатский, 19 сентября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Первыми в России завершили голосование на выборах депутатов Госдумы РФ 19 сентября самые восточные регионы — Чукотка и Камчатка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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В 20:00 по местному времени (11:00 мск) все избирательные участки закрылись и начался подсчет голосов.

Отметим, что Чукотка в течение всех трёх дней голосования являлась лидером по явке среди регионов Дальнего Востока. Так, на 15:00 в автономном округе приняли участие в голосование почти 55% избирателей. На Камчатке к 18:00 проголосовало 38,72%.

В целом же голосование на этих выборах проходило менее активно, чем по поправкам в Конституцию РФ. Например, на Камчатке на 15:00 19 сентября явка избирателей на выборах депутатов Госдумы РФ составила 34,66%. На голосовании 1 июля 2020 года к этому времени проголосовало уже 40,07%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае на 12:00 (05:00 мск) проголосовали на выборах губернатора 28,18% избирателей.