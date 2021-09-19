Биробиджан, , 13:01 — REGNUM В Еврейской автономии в 20:00 завершили работу 182 участка, на которых избиратели голосовали на выборах депутатов Государственной думы и нового созыва Законодательного собрания региона с 17 по 19 сентября. Закончилось также голосование за депутатов Биробиджанского района, посёлка Теплоозёрск и села Валдгейм.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Интересно, что ряды избирателей Еврейской автономии с выборов депутатов Госдумы 2016 года существенно поредели — жителей региона с правом голоса стало на 6710 меньше. Явка на этих выборах также была ниже, если сравнивать её с голосованием за поправки в Конституцию РФ в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии явка на 15:00 (08:00 по мск) в основной день голосования составила 54,03%. Избирательные участки посетили более 67 тыс. человек.