Новосибирск, , 10:02 — REGNUM Явка в Новосибирской области на 12:00 (время местное) сегодня, 19 сентября, составила 23,86%. К этому времени проголосовал 514 991 избиратель. Об этом сообщил региональный избирком.

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«Явка по избирательным округам: округ №135 — проголосовали 130 369 избирателей (24,22%); округ №136 — проголосовал 129 441 избиратель (23,31%); округ №137 — проголосовали 139 707 избирателей (26,91%); округ №138 — проголосовали 115 474 избирателя (21,17%)», — уточнили в избирательной комиссии.

Явка по городу Новосибирску к этому времени составила 17,24%(проголосовали 209 088 избирателей).

Напомним, что явка на выборах на 10:00 (время местное) сегодня, 19 сентября, в Новосибирской области составляла 20,50%.

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