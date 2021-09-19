Йошкар-Ола, , 09:58 — REGNUM В Марий Эл в течение двух дней на избирательные участки пришли 125 692 жителя республики, что составляет 27,25% от общего числа внесенных в списки избирателей. Об этом свидетельствуют данные портала ГАС выборы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Традиционно, в районах республики показатель явки значительно выше, чем в городах. Так, в Сернурском районе уже проголосовали 44,01% граждан, в Килемарском — 42,51%, в Юринском — 37,27%.

В Йошкар-Оле показатель активности избирателей варьируется от 22,15% до 25,07%, в Волжске на участки пришли 22,56% избирателей, в Козьмодемьянске — 24,89%.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЦИК Марий Эл в первый день трёхдневного голосования поступило девять жалоб. Две из них повторяют ранее направленные в избирком обращения. По семи сообщениям ведется проверка.