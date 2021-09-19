Лондон, 19 сентября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Компания Rolls-Royce успешно испытала свой первый полностью электрический самолёт Spirit of Innovation. Об этом сообщается пресс-служба Rolls-Royce.

Эмблема Rolls-Royce

Испытания проводились на полигоне министерства обороны Великобритании. Самолёт Spirit of Innovation провёл в воздухе около 15 минут, после чего совершил успешную посадку.

«Первый полёт революционного самолета Rolls-Royce Spirit of Innovation стал важным шагом в глобальном переходе к более экологичной авиации. Это достижение показывает, что Великобритания остается в авангарде аэрокосмических инноваций», — отметил министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг.

Rolls-Royce разрабатывает электросамолёт Spirit of Innovation совместно с правительством Великобритании в рамках программы ACCEL. Предполагается, что воздушный транспорт с электрическими двигателями поможет продвинуться в сфере городской мобильности и сокращении выбросов углекислого газа.

Максимальная расчётная скорость Spirit of Innovation составляет около 480 км/ч. Планируется, в ходе одного из дальнейших испытаний разработчикам удастся приблизиться к этому показателю, установив рекорд по скорости полёта для электрических воздушных судов.