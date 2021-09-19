Чебоксары, 19 сентября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В Чувашии во второй день голосования, 18 сентября, «явка немножко ниже», чем была в первый день, 17 сентября. Но «в целом динамика нормальная». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 19 сентября, секретарь Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики Олег Ефимов.

Cap.ru На одном из избирательных участков в Чебоксарском районе

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В первый день на избирательные участки пришли 20,65%, за два дня явка составила 36,11%.

«Явка немножко ниже, чем в пятницу, 17 сентября. Но этот процесс, скажем так, ожидаемый, в субботу не так много людей у нас голосует. Помните, говорили, что многие стремились высвободить субботу для своего личного времени. Видимо, это тот самый эффект. В целом динамика явки, на мой взгляд, нормальная», — сказал Олег Ефимов.

Он высказал мнение, ссылаясь на дачный сезон, что 19 сентября многие горожане вернутся с участков и «явка чуть-чуть поднимется».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии за два дня самая высокая явка — в Яльчикском районе (69%), минимальная — в Шумерле и Новочебоксарске (26%).